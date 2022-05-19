Оттава, , 01:13 — REGNUM Премьер-министр Канады Джастин Трюдо выразил поддержку главе правительства Финляндии Санне Марин в связи с решением страны вступить в НАТО в ходе телефонного разговора. Об этом 18 мая сообщила пресс-служба правительства Канады.

НАТО Иван Шилов © ИА REGNUM

Как отметил Трюдо, Финляндия давно стала единомышленником и высокоэффективным партнёром, тесно взаимодействующим с НАТО и вносит значительный вклад в евроатлантическую безопасность. Премьер-министр Канады указал на важность вступления в Североатлантический альянс для укрепления трансатлантической безопасности и обороны. Трюдо обязался ускорить процесс ратификации Канадой.

«Касаясь состояния международной безопасности, премьер-министр Трюдо заверил премьер-министра Марин, что Канада поддержит Финляндию в ответ на угрозы ее безопасности между моментом подачи заявки на членство и ее официальным вступлением в НАТО», — отмечает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Италия поддержала стремление Финляндии и Швеции присоединиться к НАТО.

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