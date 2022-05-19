Москва, , 00:56 — REGNUM Военный ответ России на вступление Швеции и Финляндии в НАТО будет соразмерен тому, какие виды вооружения альянс разметит на территории этих государств, заявила спикер Совета Федерации России Валентина Матвиенко в интервью «Известиям».

«Прежде всего, в военном плане реакция России будет соразмерна и адекватна присутствию НАТО на территориях этих двух государств, тому, какие виды вооружения будут размещены», — заявила она.

Матвиенко пообещала, что Россия обеспечит свою безопасность и в случае присоединения Финляндии и Швеции к Североатлантическому альянсу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 мая власти Финляндии официально приняли решение о вхождении в НАТО. По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, Хельсинки в связи с этим ожидает некий сюрприз. При этом ответные меры, как заявила Захарова, будут «в первую очередь за военными».

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