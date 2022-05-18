Нижний Новгород, 19 мая, 2022, 00:05 — ИА Регнум. Федеральное агентство воздушного транспорта вновь продлило ограничения на полеты из Нижнего Новгорода в 11 аэропортов в южных регионах России — на сей раз до 25 мая. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Андрей Репин Аэропорт «Стригино» (имени Чкалова) в Нижнем Новгороде

Ограничения на пассажирские авиаперевозки затрагивают аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Для путешествий на юг страны и в обратном направлении пассажирам рекомендуют использовать воздушные гавани Волгограда, Минеральных Вод, Сочи, Ставрополя и Москвы.

Отметим, что ранее Росавиация планировала, что аэропорты южных регионов России начнут принимать самолеты с 19 мая 2022 года.