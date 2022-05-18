Берлин, , 23:49 — REGNUM Чехия получит от Германии компенсацию за поставленные украинским нацистам танки Т-72, заявила 18 мая министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Танк «Леопард-2» Én01

По словам главы министерства обороны Германии, Чехия получит в компенсацию танки Leopard 2A4.

Напомним, несколько дней назад министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что чешское минобороны хотело бы получить какую-нибудь версию танка Leopard-2.

Судя по последним сообщениям, чехам удалось добиться компенсации от немцев, Берлин поставит Праге 15 танков Leopard 2A4 из наличия Бундесвера, т.е. как раз не новая версия, но и не устаревшая.

«Мы продолжаем поддерживать Украину, поэтому теперь производим круговой обмен с Чехией. Германия предоставит Чехии 15 танков Leopard 2 A4», — заявила министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт.

Кроме того, на фоне этих событий Чехия начала переговоры по закупке у Германии нескольких десятков основных боевых танков Leopard 2A7+.

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