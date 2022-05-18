Ливерпуль, Великобритания, 18 мая, 2022, 23:28 — ИА Регнум. 30-летний фланговый нападающий «Ливерпуля» и сборной Сенегала по футболу Садио Мане может продолжить карьеру в чемпионате Франции. Как сообщает немецкое издание Bild, Мане входит в сферу интересов «Пари Сен-Жермен».

Екатерина Лаут Садио Мане

По информации источника, парижский клуб может подписать Мане, если футболист примет решение покинуть «Ливерпуль».

В текущем сезоне Садио Мане принял участие в 33-х турах Английской Премьер-лиги 2021/22, в которых отметился пятнадцатью забитыми мячами и двумя результативными передачами. Также нападающий получил пять желтых карточек. В рамках Лиги Чемпионов УЕФА на счету Мане 6 (5+1) очков по системе гол+пас.

Мане выступает за «Ливерпуль» с 1 июля 2016 года после перехода из «Саутгемптона» за 41,2 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость сенегальского нападающего, по оценкам портала transfermarkt, составляет 80 миллионов евро.