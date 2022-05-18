Рим, , 22:54 — REGNUM Новым главой комиссии сената Италии по внешней политике 18 мая была избрана Стефания Кракси, депутат от партии Сильвио Берлускони.

Кракси — дочь бывшего премьер-министра страны Беттино Кракси.

Предыдущего главу комиссии Стефано Петрочелли сенаторы с нарушением ряда процедур отстранили от своего поста за недостаточно прокиевскую позицию и букву Z в публикациях в соцсетях.

Однако и Кракси вызывает у «либералов» подозрения на этот счет — отмечаются ее не столь давние заявления о том, что «Крым всегда был русской землей», а Владимир Путин «вернул России её идентичность».

В то же время Кракси неоднократно расписывалась в почтении к НАТО, сказано в публикациях.