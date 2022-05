Вашингтон, , 22:36 — REGNUM Американская певица Halsey внезапно остановила концерт. Об этом 18 мая пишет TMZ.

Певица Halsey в клипе на песню Nightmare Официальный YouTube-канал Halsey

Как отмечает СМИ, артистка прервала песню You Should Be Sad и призвала музыкантов перестать играть, вероятно, из-за происходящего в толпе. Halsey встала на колени и обратилась к зрителям: «Пока вы тут, я хочу сделать заявление… Я знаю, что мы были заперты в течение долгого времени и забыли, как вести себя как грёбаные люди. Но мы сегодня здесь, потому что мы любим то же самое, что и вы, поэтому относитесь к этому с пониманием», — заявила артистка. Неизвестно, что заставило её остановить шоу.

Добавим, что после трагедии на фестивале Astroworld Трэвиса Скотта, когда десять человек погибли из-за давки, американские артисты стали внимательнее относиться к происходящему в толпе. С ноября 2021 года несколько исполнителей прерывали свои выступления из-за того, что кому-то из зрителей становилось плохо.

