Москва, , 22:25 — REGNUM Ситуацию в Донбассе и на Украине в сфере здравоохранения обсудили в ходе телефонных переговоров 18 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров и гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Директор ВОЗ Тедрос Гебреисус Who.int

Участники переговоров, инициированных Москвой, обсудили ряд важных тем, включая деятельность ВОЗ и участие в ней России. Говорили о конфликтных ситуациях, негативно влияющих «на нужды мирных граждан в области здравоохранения, особенно в Африке и на Ближнем Востоке».

«Также затрагивалось положение дел в сфере здравоохранения на Украине и в Донбассе», — сообщили в МИД РФ.

Лавров привёл своему собеседнику «конкретные факты о причинах гуманитарного кризиса, возникшего в результате антиконституционного переворота 2014 года и последовавшей за ним агрессии киевского режима в отношении» жителей ДНР и ЛНР, а также тотальной блокады республик.

Глава российской дипломатии рассказал собеседнику о том, какие действия каждый день предпринимаются Россией в ходе спецоперации для облегчения страданий мирных граждан. Лавров «призвал ВОЗ воздействовать на киевский режим с тем, чтобы тот не препятствовал реализации предлагаемых с этой целью мер».

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