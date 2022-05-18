Белград, , 21:41 — REGNUM Сербия с этой осени окажется в таком сложном положении, в каком она не находилась с 1944 года. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 18 мая после встречи с патриархом Сербским Порфирием.

Александр Вучич Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время совместной с патриархом пресс-конференции Вучич сообщил, что он попросил Сербскую православную церковь помочь ему довести до граждан всю сложность положения, в которой оказалась страна.

«Ситуация, в которой находится Сербия, намного сложнее, чем кажется сегодня. Снаружи вы не сможете заметить какую бы то ни было проблему, да ее и нет в данный момент. Но серьезные градоносные тучи сгущаются над нашей страной. Я не скрываю этого от народа», — процитировал телеканал Н1 слова Вучича.

Он добавил, что Сербия в специфическом положении из-за Косово и Метохии, и Белграду будет все труднее отстаивать свои интересы в южном крае.

«С того дня, как Владимир Путин заявил, на чем он основывает свое вторжение на Украину, все западные страны в формально-правовом и политическом смысле работают над тем, чтобы развязать косовский узел и выбить аргументы из рук президента Российской Федерации. Это я слышу в каждом месте, где я бываю в Европе и в мире», — рассказал Вучич.

Лидер Сербии напомнил, что в Европе лишь его страна не ввела санкции против России, из-за чего она терпит огромное давление.

«Это создает нам большие проблемы, эти проблемы будут все больше», — подчеркнул Александр Вучич.

Напомним, что ранее Вучич заявил о том, что слова президента Путина о косовском прецеденте как основании для провозглашения независимости ДНР и ЛНР без согласия Киева усложнили и так весьма трудное положение Сербии в деле защиты Косово и Метохии.