Владикавказ, 18 мая 2022, 20:53 — REGNUM Во Владикавказе разоблачена преступная деятельность владельца манинг-фермы, похитившего электроэнергию на полмиллиона рублей. Он обустроил в подвальном помещении многоквартирного дома по улице Владикавказская две майнинговые фермы, подключившись к электросети в обход приборов учета.
По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, сообщили 18 мая в пресс-службе регионального управления МВД.
Помещения для оборудования майнинг-ферм подозреваемый арендовал. В них он разместил системные блоки и другое оборудование. Были изъяты в ходе проведенных обследований помещения 57 видеокарт, блоки питания, и материнские платы.
Читайте также: В Северной Осетии задержали владельцев двух незаконных криптоферм