Владикавказ, , 10:22 — REGNUM В Северной Осетии задержали майнеров, похитивших электроэнергию на 2,6 млн рублей. В преступной группе состояли трое мужчин и женщина. Их задержание проводилось при силовой поддержке спецподразделения «Гром», сообщили 5 мая в пресс-службе МВД по региону.

Двое жителей республики в возрасте 31 и 36 лет в январе 2020 года организовали работу двух майнинг-ферм в двух частных домах в поселке Заводском и во Владикавказе и зарабатывали с их помощью криптовалюту. В свою незаконную деятельность злоумышленники вовлекли двоих знакомых. Один из них занимался сборкой, установкой и обслуживанием необходимой компьютерной техники. Еще одной участницей преступления стала 53-летняя сотрудница электросетевой компании. Зная о нарушениях, она не принимала мер по пресечению электроворовства.

Во время обыска в домовладениях, где размещались криптофермы, были обнаружены 324 видеокарты, 36 материнских плат, 64 блока питания и системный блок. По факту энерговоровства возбуждено уголовное дело о причинении ущерба в особо крупном размере организованной группой лиц.