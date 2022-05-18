Владикавказ, 18 мая, 2022, 20:53 — ИА Регнум. Во Владикавказе разоблачена преступная деятельность владельца манинг-фермы, похитившего электроэнергию на полмиллиона рублей. Он обустроил в подвальном помещении многоквартирного дома по улице Владикавказская две майнинговые фермы, подключившись к электросети в обход приборов учета.

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По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении имущественного ущерба собственнику путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, совершенное в крупном размере, сообщили 18 мая в пресс-службе регионального управления МВД.

«30-летний житель Дигорского района самовольно подключился к вводно-распределительному устройству и похитил электроэнергию на полмиллиона рублей», — говорится в сообщении.

Помещения для оборудования майнинг-ферм подозреваемый арендовал. В них он разместил системные блоки и другое оборудование. Были изъяты в ходе проведенных обследований помещения 57 видеокарт, блоки питания, и материнские платы.

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