Москва, , 20:39 — REGNUM Правовое регулирование рынка криптовалют простимулирует их использование и поможет российской экономике расширить внешние транзакционные возможности, заявила вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Елена Авакян.

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«Работа над правовым регулированием рынка криптовалют приведёт к замещению транзакционных возможностей, пострадавших от санкций. Таким образом, мы позволим заполнить лакуны, например, из-за отключения банков от SWIFT», — заметила адвокат на международной конференц-сессии «Государственное управление и развитие России: глобальные тренды и национальные перспективы».

Криптоинвесторы хотят понятный и урегулированный рынок без явных рисков, отметила Елена Авакян. Отечественный законодатель прислушивается к двум полярным трендам: запретительное и идеалистическое регулирование рынка криптовалют.

«Снижение курсов криптовалют и элементы рыночной паники делают «неблагодарными» разговоры о регулировании рынка. Основной причиной для снижения крипторынка стало беспрецедентное усложнение процедуры KYC (проверка благонадежности клиента и его средств) в последние месяцы», — отметила эксперт.

«Были приняты беспрецедентные меры по ужесточению KYC, что вызывает падение курсов криптовалют: проверка усложняется как и вывод денег в фиат (фиатные деньги)», — подчеркнула Елена Авакян.

Национальные криптовалюты пока не отвечают на главный вопрос инвестора о выгоде вложения. Цифровой рубль и крипто-юань пока не могут привлечь к себе особенное внимание. Адвокат отмечает, что Китай рассчитывал на успешную продажу своей гибридной криптовалюты после окончания олимпиады, но первоначальные прогнозы не оправдались.

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