Москва, 18 мая 2022, 20:39 — REGNUM Правовое регулирование рынка криптовалют простимулирует их использование и поможет российской экономике расширить внешние транзакционные возможности, заявила вице-президент Федеральной палаты адвокатов (ФПА) РФ Елена Авакян.
Криптоинвесторы хотят понятный и урегулированный рынок без явных рисков, отметила Елена Авакян. Отечественный законодатель прислушивается к двум полярным трендам: запретительное и идеалистическое регулирование рынка криптовалют.
Национальные криптовалюты пока не отвечают на главный вопрос инвестора о выгоде вложения. Цифровой рубль и крипто-юань пока не могут привлечь к себе особенное внимание. Адвокат отмечает, что Китай рассчитывал на успешную продажу своей гибридной криптовалюты после окончания олимпиады, но первоначальные прогнозы не оправдались.
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