Москва, 18 мая, 2022, 20:39 — ИА Регнум. Использование национальных валют в торговле обсудили в ходе телефонных переговоров российский и казахстанский премьер-министры Михаил Мишустин и Алихан Смаилов, сообщили 18 мая в пресс-службе правительства РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин во время посещения производственного корпуса фармацевтической компании BIOCAD

«Главы правительств обсудили приоритетные задачи развития российско-казахстанского торгово-экономического сотрудничества, обратив особое внимание на важность увеличения использования национальных валют во взаимной торговле», — сообщили в правительстве России.

Также участники переговоров обсудили вопросы выполнения российско-казахстанских проектов в энергетике, промышленности, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве и в области цифровизации.