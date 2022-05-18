Москва, 18 мая, 2022, 19:59 — ИА Регнум. Из Москвы стартовал «Поезд помощи Донбассу», сформированный по инициативе Народного фронта и РЖД. Всего в 68 вагонах собрано и направлено более 2400 тонн самых необходимых жителям Донбасса вещей.

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«Это один из самых счастливых дней в моей жизни и жизни Народного фронта. Хочу сказать слова огромной благодарности Российским железным дорогам и всем регионам Российской Федерации, которые не смогли остаться в стороне и отправили свой груз «Поездом помощи Донбассу», всего 2 400 тонн. Вся наша команда выдвигается, чтобы встретить, разгрузить, собрать и развезти — огромное количество логистических задач. Но поверьте, это ничто по сравнению с тем объемом помощи, который поедет к людям, особенно на освобожденные территории, где только что отошел фронт», — сказал руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов .

«Мы поддержали эту инициативу об оказании помощи тем, кому сейчас трудно — жителям ДНР и ЛНР. Поэтому все вагоны с гуманитарным грузом доставлены в кратчайший срок, объединены в один поезд, который сегодня отправится из Москвы», — отметил Юрий Нагорных , директор ОАО «РЖД» по коммуникациям – начальник Департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти.

В акции приняли участие 60 регионов России. Каждый из регионов направил один или несколько заполненных гуманитарным грузом вагонов, которые вошли в состав поезда.

«Как только появилась инициатива Народного фронта, губернатор Тульской области сразу откликнулся, и жители, и предприниматели. Сегодня как никогда важно всем объединиться и помочь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Мы благодарим за инициативу коллег из Народного фронта, РЖД, которые объединили регионы в этой акции», — рассказал заместитель председателя правительства Тульской области Антон Агеев .

Из Москвы «Поезд помощи Донбассу» провожали также сестры-волонтеры Катя и Валя Корниенко, которые собирают и лично доставляют гуманитарную помощь бойцам армии ДНР на передовую.

«У нас мурашки по коже идут от того, что мы видим такие объемы помощи. Видя масштаб акции, хочется сказать «большое спасибо, Россия» за то, что вы в такой важный и трудный момент с нами. Для военных и гражданских важно чувствовать за своими плечами такую поддержку и силу», — отметили они.

В состав груза для жителей Донецкой и Луганской народных республик вошли продукты питания длительного хранения, средства личной гигиены, медикаменты, мука, одежда, канцелярские товары, бытовая химия, пиломатериалы, строительные материалы, строительное оборудование, генераторы, удобрения и многое другое.

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