Донецк, 18 мая 2022, 19:48 — REGNUM Воссоединение Донецкой Народной Республики с Россией фактически решенный вопрос, но оно произойдет несколько позже, сообщил 18 мая журналистам глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, на сегодняшний день перед республикой стоит другая задача — восстановить контроль над конституционной территорией.
«Начальная задача для ДНР — выйти на свои конституционные границы. О дальнейшем решение будет принято, и какое решение — мы тоже прекрасно понимаем. Жители Донбасса сделали свой выбор ещё в далёком 2014 году - этот выбор в сторону России, ничего не поменяется», - отметил Пушилин.
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