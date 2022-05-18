Донецк, , 19:48 — REGNUM Воссоединение Донецкой Народной Республики с Россией фактически решенный вопрос, но оно произойдет несколько позже, сообщил 18 мая журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

Солдаты ДНР. Донецк Суть Времени ДНР © ИА REGNUM

По его словам, на сегодняшний день перед республикой стоит другая задача — восстановить контроль над конституционной территорией.

«Начальная задача для ДНР — выйти на свои конституционные границы. О дальнейшем решение будет принято, и какое решение — мы тоже прекрасно понимаем. Жители Донбасса сделали свой выбор ещё в далёком 2014 году - этот выбор в сторону России, ничего не поменяется», - отметил Пушилин.

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