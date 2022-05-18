Москва, 18 мая, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Европейский союз неизбежно распадётся. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил экономист Василий Колташов.

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Причем причиной исчезновения этого экономического блока станут антироссийские санкции, убежден собеседник ИА REGNUM.

«В результате этой политики «восточного похода» Евросоюз будет разрушен. Это политика борьбы против России. Европейский союз был изначально создан против России, во имя освоения ресурсов нашей страны — того пространства, которое СССР имел под своим контролем», — сказал Колташов.