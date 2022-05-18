Москва, 18 мая, 2022, 19:11 — ИА Регнум. Среди пострадавших при вооружённом нападении в Таджикистане нет граждан России, сообщила 18 мая журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Mid.ru Мария Захарова

Комментируя вооружённое нападение в Горно-Бадахшанской автономной области Таджикистана, представитель МИД отметила, что спровоцирована эскалация бандитами, в том числе экстремистами. Есть погибшие и раненые.

Мария Захарова. «Посольство РФ в Душанбе находится в постоянном контакте с компетентными органами этой страны. По предварительной информации, среди пострадавших граждан РФ нет».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 18 мая в результате нападения двух сотен бандитов на колонну автомашин специального антитеррористического подразделения 13 военных Таджикистана получили ранения, погиб офицер.