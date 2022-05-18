Мехико, 18 мая, 2022, 19:54 — ИА Регнум. Мексика предложила выступить посредником в переговорах между правительством Венесуэлы и представителями оппозиции, сообщает 18 мая Reuters со ссылкой на министра иностранных дел Мексики Марсело Эбрарда.

Plantabaja Венесуэла

Мексика «готова и хочет» провести переговоры между венесуэльским правительством и оппозицией, сообщил Эмбрард в Twitter.

Издание отмечает, что накануне «американские политики, знакомые с данным вопросом», высказались за возобновление переговоров между президентом Венесуэлы Николасом Мадуро и оппозицией на фоне частичного ослабления санкций Вашингтона.

Напомним, ранее Венесуэла подтвердила возобновление операций для американских и европейских нефтяных компаний на территории республики.