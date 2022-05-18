Донецк, , 18:39 — REGNUM Сдавшиеся в плен укронацисты, ранее прятавшиеся на заводе «Азовсталь», сортируются в зависимости от их медицинского состояния и отправляются либо в больницы, либо в колонию, сообщил 18 мая журналистам глава ДНР Денис Пушилин.

В тюрьме Pixabay.com

«Хотел бы отметить, что у нас есть на сегодняшний день определенное количество тех, кто вышли с белым флагом, сложили оружие. В первый день это было 265 человек, из них 52 раненых. Раненые размещаются в Новоазовской больнице, а также на территории Донецкой больницы.

Те, кто здоров, размещаются на данном этапе пока в Еленовской колонии.

Что касается вчерашнего дня, то вчера вышло 617 человек, из них 29 раненых. Та же самая процедура — раненые размещаются в Новоазовской больнице и в Донецкой, здоровые отправляются в Еленовскую колонию», — рассказал Пушилин.

Напомним, все восемь лет карательной операции Украины против Донбасса СК РФ фиксировал преступления украинских силовиков и заводил уголовные дела.

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