Москва, 18 мая, 2022, 18:17 — ИА Регнум. Крупный промышленный капитал в странах Евросоюза не заинтересован в разрыве экономических связей с Россией. Об этом 18 мая корреспонденту ИА REGNUM заявил экономист Василий Колташов.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

По его словам, несмотря на внешнюю политическую консолидацию Запада, направленную на борьбу с Россией, внутри него многие экономические и общественные силы выступают против конфликта с Москвой.

«Выразителем этого протеста является общество, производственный капитал, который не заинтересован рвать связи с Россией. Например, немецкой химической промышленности предлагается сгинуть спустя два века развития. Разумеется, руководство концернов, рядовые сотрудники, профсоюзы не хотят этого», — сказал Колташов.