Монтана, 18 мая 2022, 18:05 — REGNUM В результате спецоперации, проведённой сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии, в Монтанской области страны была ликвидирована группировка, занимавшаяся незаконной добычей золота. Об этом 18 мая сообщает БНР.
Согласно официальной информации, несколько местных жителей, осуществив рейдерский захват ряда земельных участков, начали геологическую разведку и добычу соответствующих полезных ископаемых.
О масштабах незаконной деятельности данных нет. Известно лишь, что в ходе акции правоохранителей у золотоискателей были изъяты буровая установка, экскаватор, сортировочная станция и четыре автомобиля.
Кроме того, сообщается об обнаружении расплава желтого металла общей массой в 24,16 граммов. Задержаны три человека. Ведется следствие.
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