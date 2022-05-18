Болгария, 18 мая, 2022, 18:05 — ИА Регнум. В результате спецоперации, проведённой сотрудниками управления по борьбе с организованной преступностью МВД Болгарии, в Монтанской области страны была ликвидирована группировка, занимавшаяся незаконной добычей золота. Об этом 18 мая сообщает БНР.

Цитата из кф «Золотая лихорадка». реж Чарли Чаплин. 1925. США Чарли Чаплин в роли одинокого золотоискателя (бродяги)

Согласно официальной информации, несколько местных жителей, осуществив рейдерский захват ряда земельных участков, начали геологическую разведку и добычу соответствующих полезных ископаемых.

О масштабах незаконной деятельности данных нет. Известно лишь, что в ходе акции правоохранителей у золотоискателей были изъяты буровая установка, экскаватор, сортировочная станция и четыре автомобиля.

Кроме того, сообщается об обнаружении расплава желтого металла общей массой в 24,16 граммов. Задержаны три человека. Ведется следствие.