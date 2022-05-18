Москва, 18 мая, 2022, 21:09 — ИА Регнум. Российские актёры Иван Ургант и Сергей Светлаков не будут участвовать в съёмках фильма «Ёлки-9». Об этом сообщило издание «Комсомольская правда» 18 мая.

Цитата из к/ф «Ёлки 2». Реж. Дмитрий Киселёв, Александр Баранов, Александр Котт, Леван Габриадзе. Россия. 2011 Иван Ургант и Сергей Светлаков

Как пишет источник, фамилии артистов отсутствовали на тарелке с именами членов съёмочной группы, которую традиционно решили разбить перед стартом съёмок. Ожидается, что главная роль теперь достанется блогеру Евгению Кулику, который также написал сценарий для фильма.

Ранее стало известно о том, что Иван Ургант потерял работу на фестивале «Алые паруса». Шоумена отстранили от должности ведущего, которую он занимал более 10 лет.