Минфин США заявил, что может не продлить лицензию на оплату госдолга РФ
Бонн, Германия, 18 мая, 2022, 17:58 — ИА Регнум. Генеральная лицензия, выводящая из-под американских санкций выплаты по обслуживанию части российского суверенного долга и заканчивающая своё действие 25 мая, может не быть продлена в США, сообщила 18 мая журналистам министр финансов Штатов Джанет Йеллен.
U.S. Federal Reserve
Джанет Йеллен
«Считаю вполне вероятным, что лицензии будет позволено истечь».
Она уточнила, что вопрос ещё не решён, но скорее всего, США не продлят генеральную лицензию. Это вызовет технический дефолт России, поскольку страна не сможет выплачивать деньги по внешнему долгу.
Однако, отмечает американский чиновник, это не так сильно повлияет на экономику, ведь Россия уже теперь «не может осуществлять заимствования на глобальных финансовых рынках», поскольку на неё наложены санкции.
«Если Россия не найдёт законного пути осуществлять эти выплаты и технически окажется в состоянии дефолта по своему долгу, то не думаю, что это представляет значительное изменение в ситуации с Россией».