Санкт-Петербург, , 17:42 — REGNUM За прошедшие сутки в Санкт-Петербурге госпитализировали 105 человек с ковидом. Количество госпитализированных возросло в городе на 20 человек за сутки. Об этом 18 мая сообщили в региональном оперштабе.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Также в городе вновь возросло количество выявленных случаев заражения коронавирусом, положительный результат дал 361 тест (+35 к уровню прошлых суток). Скончались от ковида, как основной причины смерти, еще восемь больных (-3). Выздоровели от ковида 748 петербуржцев (+18).

На лечении в стационарах находятся 1372 человека (-57). Из них 189 пациентов (-5) сейчас размещены в реанимационных отделениях. А аппараты ИВЛ поддерживают жизнь 26 петербуржцев (-3). Больницы за сутки покинули 95 человек (+73).

Количество больных, размещённых на домашнем лечении COVID-19, за сутки упало до 3019 человек. Этот показатель на 281 человека меньше, чем было в предыдущие сутки.

Отметим, что с начала пандемии в Северной столице обнаружили 1 525 556 случаев заражения коронавируса. Скончались от ковида 33 706 человек, а 1 488 746 пациентов выздоровели за всё время.

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