Москва, 18 мая, 2022, 16:53 — ИА Регнум. Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак выступил против идеи не проводить выборы до дня окончания специальной военной операции на Украине.

Дарья Антонова ИА REGNUM Андрей Турчак

«Единая Россия» к выборам готова. И они должны состояться», — отметил Турчак в телеграм-канале.

Во-первых, рассуждает он, источником власти в России является народ и лишать людей этого права нельзя ни при каких обстоятельствах.

Во-вторых, политическая конкуренция не ослабляет страну, а напротив, делает ее сильнее, убежден Турчак.

«Тем более, что в главном — значении и оправданности СВО — все партии сходятся. Едва ли избирательная кампания способна пошатнуть этот консенсус», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов предложил не проводить выборы во время военной спецоперации. «Новые люди» идею также не поддержали.