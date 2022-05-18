Волгоград, 18 мая, 2022, 16:43 — ИА Регнум. В Волгоградской области за последние сутки госпитализировано в инфекционные госпитали 54 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в федеральном оперативном штабе. Не зарегистрировано ни одного летального исхода.

Egov-buryatia.ru Инфекционная койка для госпитализации пациентов с COVID-19

С начала пандемии в Волгоградской области выявлено 219 638 носителей коронавируса. Справились с заражением 210 804 человека, в том числе 129 — выписаны за сутки. в летальной статистике 6874 записи.

По данным регионального оперштаба, лечатся от COVID-19в стационарах и амбулаторных условиях 1 960 пациентов.