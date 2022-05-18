Волгоград, 18 мая, 2022, 16:43 — ИА Регнум. Факт использования подложного коммерческого предложения при заключении госконтракта на поставку продуктов питания выявила прокуратура в колонии-поселении №3 в Волгограде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 мая в пресс-службе надзорного ведомства.

Ponchikov.net Продукты питания

В июле 2021 года между исправительным учреждением и коммерческой организацией было заключено два договора на поставку продовольствия для осуждённых на общую сумму более 530 тысяч рублей. По документам, закупка прошла у единственного поставщика, якобы предложившего наименьшую стоимость контракта.

В ходе надзорной проверки выяснилось, что заявки были сфальсифицированы, а коммерческие предложения иным организациям не направлялись.

На основании материалов прокуратуры возбуждено уголовное дело.