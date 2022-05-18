Витебск, Белоруссия, , 16:18 — REGNUM В глазах простых людей ОДКБ проигрывает по всем статьям: блистательные военно-технические действия тотчас нивелируются информационно и политически. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 18 мая высказала белорусский политик, сопредседатель оргкомитета движения «Гражданское согласие» Эльвира Мирсалимова.

Силы ОДКБ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы помним, как Россия силами ОДКБ, по сути, спасла казахстанский режим, как молниеносно и грамотно была осуществлена переброска подразделений. Но также помним, как только что спасенное руководство Казахстана настойчиво и торопливо выдворяло со своей территории силы ОДКБ. Помним, как после этого в Казахстане запретили Парад Победы, как не поддержали российскую спецоперацию на Украине, как в Казахстане продолжились притеснения русских», — заявила Мирсалимова.

По мнению политика, ОДКБ — это прежде всего Россия, а уж потом — все остальные. Но именно «все остальные» стараются приуменьшить роль и значение Российской Федерации. При этом для переброски белорусского контингента в Казахстан не смогли обойтись без российских транспортных бортов.

«ОДКБ может повысить свой авторитет в белорусском обществе исключительно при условии информационных, политических и военных побед России», — заключила Мирсалимова.