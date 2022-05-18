Витебск, Белоруссия, 18 мая, 2022, 16:18 — ИА Регнум. В глазах простых людей ОДКБ проигрывает по всем статьям: блистательные военно-технические действия тотчас нивелируются информационно и политически. Такое мнение корреспонденту ИА REGNUM 18 мая высказала белорусский политик, сопредседатель оргкомитета движения «Гражданское согласие» Эльвира Мирсалимова.

Иван Шилов ИА REGNUM Силы ОДКБ

«Мы помним, как Россия силами ОДКБ, по сути, спасла казахстанский режим, как молниеносно и грамотно была осуществлена переброска подразделений. Но также помним, как только что спасенное руководство Казахстана настойчиво и торопливо выдворяло со своей территории силы ОДКБ. Помним, как после этого в Казахстане запретили парад Победы, как не поддержали российскую спецоперацию на Украине, как в Казахстане продолжились притеснения русских», — заявила Мирсалимова.

По мнению политика, ОДКБ — это прежде всего Россия, а уж потом — все остальные. Но именно «все остальные» стараются приуменьшить роль и значение Российской Федерации. При этом для переброски белорусского контингента в Казахстан не смогли обойтись без российских транспортных бортов.

«ОДКБ может повысить свой авторитет в белорусском обществе исключительно при условии информационных, политических и военных побед России», — заключила Мирсалимова.