Ростов-на-Дону, , 15:49 — REGNUM В Ростовской области за истекшие сутки зарегистрирован 101 случай заражения коронавирусом, выписаны с выздоровлением 25 пациентов. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 18 мая.

Медик во время исследований ПЦР-тестов Александр Погожев © ИА REGNUM

Новые носители инфекции выявлены в 49 городах и районах Ростовской области с наибольшим приростом в Ростове-на-Дону (24), Таганроге (шесть), Шахтах (пять). Более 24% заразившихся — люди старше 66 лет, почти 10% — дети.

Жертвами COVID-19 стали 73-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 84 и 85 лет.

Всего в Ростовской области зарегистрирован 374 781 случай заражения коронавирусом, выздоровели 362 775 пациентов. Жертвами COVID-19 стали 10 911 человек.