Варшава, , 15:48 — REGNUM Вечером 18 мая в Сенате (верхняя палата парламента) Польши пройдёт голосование о лишении неприкосновенности спикера Сената Томаша Гродзкого. Об этом сообщил в соцсетях вице-спикер Сената Марек Пенк.

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«Конвент старейшин решил, что сегодня на заседании Сената вечером будет проголосовано предложение прокуратуры о согласии привлечь сенатора Томаша Гродсзого к уголовной ответственности. Посмотрим, победит ли порядочность или «Доктрина Ньюмана», — передаёт слова вице-спикера «Польское радио» .

Ранее, во вторник, комитет по регламенту Сената семью голосами «против» при пяти «за» рекомендовал Сенату отклонить требование прокуратуры Щецина о лишении Гродзкого неприкосновенности.

Отмены неприкосновенности Гродзкого требует окружная прокуратура в Щецине, которая в декабре прошлого 2021 года направила повторное ходатайство по этому делу. На заседании сенатской комиссии окружной прокурор в Щецине Артур Малуды поддержал ходатайство, подчеркнув, что речь идет о статье 228 УК Польши, то есть об обвинении в «продажности лица, выполняющего публичную функцию».

По версии прокуратуры, Томаш Гродзкий, будучи начальником отделения хирургии и главврачом больницы в Щецине, принимал незаконные вознаграждения от пациентов.

Томаш Гродзкий занимает пост спикера Сената Польши с ноября 2019 года. Он является сторонником проевропейской леволиберальной оппозиции, и постоянно подвергается нападкам со стороны провластных СМИ.

«Доктриной Ньюмана» в Польше называют принцип освобождения от ответственности бывших функционеров коммунистического периода, при условии, что они служат новому государству.