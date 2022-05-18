Нижний Новгород, 18 мая, 2022, 15:46 — ИА Регнум. Площадь космического мониторинга лесов, расположенных в Нижегородской области, удалось увеличить на 1 млн гектаров или почти на 67%. Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Roscosmos.ru Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М»

Теперь охват дистанционного наблюдения достигает 2 млн 494,8 тысячи гектаров и ведётся на территории 22 районных лесничеств.

Отмечается, что использование инновационного комплекса обнаружения незаконной деятельности в лесу, который включает в себя не только космический мониторинг, но также дроны и прибор «Лесник», позволило за два года сократить количество нарушений лесного законодательства в 3,5 раза.