Таллин, 18 мая, 2022, 15:24 — ИА Регнум.

Заправка топливом

В среду, 18 мая, крупнейшие в Эстонии автозаправочные станции подняли цены на бензин: 95-й бензин подорожал до 2,059 евро за литр, что является новым рекордом. Об этом сообщил портал новостей гостелерадиовещания страны ERR.

До рекордной отметки в 2,109 евро за литр подорожал и 98-й бензин. Цена на дизельное топливо, напротив, немного снизилась по сравнению с последними неделями и составляет 1,829 евро за литр.

Предыдущая рекордная цена в 2,049 евро за литр 95-октанового бензина была установлена в Эстонии 9 марта 2022 года. Цена на 98-го бензина тогда составляла 2,049 евро за литр.