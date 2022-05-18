Москва, 18 мая 2022, 15:23 — REGNUM Закрытие Deutsche Bank (как и рядом других европейских банков) корреспондентских счетов российских банков приведет к значительным трудностям у последних с проведением платежей в евро и осуществлением денежных переводов за рубеж, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.

Deutsche Bank
Deutsche Bank
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«Как результат, банки могут потерять часть клиентов, которым надо совершать трансграничные переводы, например, в рамках внешнеэкономической деятельности.
Для самих банков это, в свою очередь, означает некоторое снижение комиссионного дохода. В тоже время данные потери, на мой взгляд, не выглядят особо значимыми.
Главные риски для банков связаны с общим разворачивающимся в стране экономическим кризисом и снижением деловой и потребительской активности в стране.
Это приведет к ослаблению кредитования, повышению расходов на резервирование и т.д.», — считает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий Deutsche Bank (ETR: DBKGn) прекратил отношения с рядом российских банков, у которых были открыты в нем корреспондентские счета в евро.

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