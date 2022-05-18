Москва, , 15:22 — REGNUM Выявляемость новых случаев заражения коронавирусом в Москве вновь растет. Об этом свидетельствует опубликованная 18 мая статистика официального портала о распространении COVID-19 в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Коронавирус Permkrai.ru

За минувшие сутки на территории столицы было подтверждено 380 случаев заражения коронавирусом. Эта цифра на 168 случаев больше аналогичного показателя 17 мая. Тогда на территории города коронавирус был подтвержден у 212 человек, а днём ранее — у 288 жителей Москвы.

Отметим, что на территории России за минувшие сутки было выявлено 4 732 новых случая заражения коронавирусом.

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