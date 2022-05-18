Париж, 18 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Новый проект мэра Парижа Анн Идальго неизбежно окажет влияние на парламентские выборы, сообщает Le Parisien.

Триумфальная арка. Париж

Мэр Парижа хочет превратить «Периферик», автомобильную кольцевую дорогу в «зеленый пояс», посадив тысячи деревьев и сократив количество полос движения.

Длина кольцевой дороги составляет 35 км.

Проект находится пока на стадии презентации.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия объявила о высылке 34 французских дипломатов.

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