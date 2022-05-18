Мэр Парижа хочет превратить кольцевую дорогу в «зеленый пояс»
Париж, 18 мая, 2022, 15:16 — ИА Регнум. Новый проект мэра Парижа Анн Идальго неизбежно окажет влияние на парламентские выборы, сообщает Le Parisien.
Триумфальная арка. Париж
Мэр Парижа хочет превратить «Периферик», автомобильную кольцевую дорогу в «зеленый пояс», посадив тысячи деревьев и сократив количество полос движения.
Длина кольцевой дороги составляет 35 км.
Проект находится пока на стадии презентации.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия объявила о высылке 34 французских дипломатов.
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