Тбилиси, , 15:15 — REGNUM Уровень безработицы в Грузии по итогам 2021 года вырос по сравнению с 2020 годом на 2,1 процентных пункта и составил 20,6%. Об этом говорится в отчёте Национальной статистической службы (Грузстат), обнародованном 18 мая на сайте ведомства.

Бен Шан. Безработица

«Уровень безработицы населения в городских поселениях вырос на 1,9 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 2,4 процентных пункта — в сельских поселениях», — говорится в отчёте.

Сообщается, что общая доля экономически активного населения в Грузии в отчётном периоде составила 50,9% от всего трудоспособного населения (от 15 лет и старше). Это на 0,5 процентных пункта больше, чем за отчётный период 2020 года.

Среди мужчин, по данным Грузстата, уровень безработицы составил за отчетный период 22,7%, а среди женщин — 17,8%.

Напомним, экономика Грузии к 2019 году стала сильно зависеть от туризма. После объявления пандемии коронавируса работа в этом секторе почти прекратилась, что привело к экономическому кризису в стране и росту безработицы. В 2021 году власти начали политику по восстановлению туристического сектора. В 2022 году получилось добиться восстановления доходов на этом направлении почти на 70% от допандемийных показателей.

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