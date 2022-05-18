Москва, 18 мая, 2022, 15:01 — ИА Регнум. В Великобритании цены растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет, а рост инфляции так ударит по расходам домохозяйств, что приведет к дальнейшему росту безработицы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Великобритания

«Британцы столкнулись с реальными трудностями на фоне растущей инфляции. Но правительство Великобритании откладывает финансовую помощь жителям, испытывающим наибольшие трудности, и снижение налогов под предлогом возможного увеличения инфляции в будущем, — сказал Ильинский. — Однако цены растут самыми быстрыми темпами за последние 30 лет и делают миллионы людей беднее в реальном выражении, а рост инфляции ударит по расходам домохозяйств, что приведет к дальнейшему росту безработицы, которая вырастет вдвое и достигнет уровня 5,5%, который будет сохраняться не менее трех лет».

Как уточнил профессор, проблема усложняется еще и из-за того, что нет согласованности денежно-кредитной политики монетарных властей Великобритании с действиями Федеральной резервной системы США.

«Это привело резкому падению валютного курса британского фунта против американского доллара. Кроме того, резко упала доходность британских государственных облигаций», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что ради борьбы с инфляцией Банк Англии готов допустить рецессию и даже падение британского ВВП.