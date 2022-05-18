Кишинёв, , 15:00 — REGNUM Продолжение руководством Молдавии текущей политики приведёт обнищанию населения. Об этом 18 мая заявил в ходе пресс-конференции бывший министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Ион Пержу.

Советский плакат о голоде

Он отметил, что цены в стране резко растут. Политик обвинил власти в отсутствии попыток вывести страну из экономического кризиса.

«Данные статистики показывают, что 42% своих доходов граждане тратят на пропитание. К зиме этот показатель превысит 50%. Тогда население будет вынуждено делать выбор: покупать хлеб или платить за газ», — сказал Пержу.

Бывший министр не исключил, что многим жителям страны придётся голодать, перейдя на два или один приём пищи в день.

Напомним, годовой уровень инфляции в Молдавии по итогам апреля составил 27,07%. Это стало самым высоким показателем среди стран Европы. Представители руководства страны объясняют это тем, что Россия начала спецоперацию по денацификации Украины. Но в оппозиции отмечают, что в этих двух странах темпы инфляции гораздо ниже.

Читайте ранее в этом сюжете: Оппозиционные партии Молдавии вышли на акции протеста в Кишинёве