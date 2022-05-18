Пенза, 18 мая, 2022, 14:58 — ИА Регнум. За последние сутки в Пензенской области выявили 61 случай заражения коронавирусом, выписали по выздоровлении 26 человек. Об этом 18 мая сообщает региональное правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Всего в Пензенской области зарегистрирован 186 181 случай заражения коронавирусом. Выздоровели за время пандемии 179 772 пациента, скончались 5868 человек, в том числе трое — за сутки.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Пензенской области в рамках программ «Земский доктор», «Земский фельдшер» и «Земская медицинская сестра» в 2022 году планируют трудоустроить 71 врача и 30 медработников среднего звена.

Читайте также: В Кремле не стали уточнять дату ревакцинации Путина от COVID-19