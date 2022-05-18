Москва, , 06:20 — REGNUM Дату ревакцинации от коронавируса президента России Владимира Путина не стал уточнять пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Об этом 18 мая сообщает ТАСС.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Песков пояснил, что у него нет информации об уровне иммунитета к коронавирусной инфекции у главы России. На вопрос о возможной дате ревакцинации от COVID-19 президента России Песков ответить не смог.

По словам пресс-секретаря президента России, в отношении главы государства сохраняются «определённые меры предосторожности», однако Песков заметил также, что ситуация с заболеваемостью сейчас не настолько острая и можно позволить себе не сверяться с показателями иммунитета у президента России.

Песков пояснил, что в отношении российского лидера продолжают действовать особые правила, всё, что было рекомендовано для защиты здоровья президента Путина, выполняется.

напомним, президент России Путин вакцинировался от коронавируса весной 2021 года. Позднее он уточнил, что привился российским препаратом «Спутник V». В ноябре президент России прошёл первую ревакцинацию и принял участие в испытании назальной вакцины от коронавируса.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург призвал граждан ревакцинироваться двумя видами вакцины от коронавируса.

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