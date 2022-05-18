Москва, 18 мая, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Министерство игностранных дел России объявило персонами нон грата 27 сотрудников посольства Испании, сообщили 18 мая в МИД РФ.

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«В качестве ответной меры 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генерального консульства Испании в Санкт-Петербурге объявлены persona non grata. Им надлежит покинуть территорию страны в течение семи дней с момента вручения послу соответствующей ноты», — говорится в российском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве подчеркнули, что недружественный шаг властей Испании негативно отразится на отношениях с Москвой.