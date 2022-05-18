Москва, 18 мая, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Действия ФРС приведут к росту безработицы в Америке, которая сейчас держится на уровне 3,6%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Особенно уязвимыми социальными группами при росте базовой ставки являются афроамериканцы, женщины и люди с низким уровнем образования, для которых уровень безработицы примерно вдвое выше. Действия ФРС приводят к укреплению американского доллара, росту издержек стран партнеров на приобретение ресурсов, котируемых в долларах США, а также росту стоимости обслуживания государственного долга США», — сказал профессор.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ильинский объяснил, как могут измениться условия кредитования в Америке и как это скажется на уровне потребительских расходов.