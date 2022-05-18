Москва, 18 мая, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Попытки Федрезерва США сдержать инфляцию могут так сильно ослабить американскую экономику, что спровоцируют глубокую депрессию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 18 мая заявил профессор, научный руководитель факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«В попытке сдержать рекордную инфляцию в американской экономике Федеральная резервная система США готова использовать чисто монетарные инструменты и продолжить повышение учетных процентных ставок, что может неблагоприятно повлиять на рынок труда и привести к дальнейшему росту числа безработных в Соединенных Штатах, — сказал Ильинский. — В начале мая ФРС резко повысила базовую ставку до 0,75–1% годовых, в результате чего стоимость кредита достигла максимального значения с 2000 года. Это изменило состояние финансовых рынков, и начался мощный переток денег с фондового рынка на рынок облигаций. Фондовый рынок США проявляет признаки формирования устойчивого медвежьего тренда за последние шесть недель».

Как пояснил профессор, это снижение стоимости акций американских корпораций обеспокоило инвесторов.

«Усилия ФРС по сдерживанию инфляции, которая достигла 40-летнего максимума, могут настолько ослабить экономику, что спровоцируют глубокую рецессию», — сказал Ильинский.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее экономист Елена Корнилова рассказала, как власти США расплачиваются за то, что долгое время не замечали растущую проблему инфляции.