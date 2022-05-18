Москва, 18 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. В рамках санкционного давления на Россию зарубежные финансовые институты вводят значительные ограничения или даже полный запрет либо на некоторые операции и сделки, либо на сотрудничество с некоторыми российскими банками и финансовыми организациями. Это негативно сказывается и на российских на зарубежных кредитных организациях, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков.

Deutsche Bank

«Одним из ключевых направлений подобного рода ограничений и запретов является сфера расчетов. Помимо отключения SWIFT банкам, попавшим под санкции, некоторые зарубежные банки также закрывают корреспондентские счета российским банкам, попавшим под действие санкции, а порой и просто всем российским банкам.

Таким образом поступили крупнейшие банки, расположенные в странах, вводивших санкции в отношении России, которые активно присутствовали на российском банковском рынке.

Среди них немецкий Deutsche Bank, австрийский Raiffeisenbank, финский Nordea Bank и ряд других зарубежных банков.

Указанные действия бьют не только по российским банкам, лишая их возможности проводить международные расчеты и совершать иные финансовые операции, но и негативно отражаются и на зарубежных банках, снижая их операционные доходы от расчетной деятельности и уменьшая остатки и обороты по коррсчетам. При этом в сложной ситуации окажутся все кредитные организации.

В связи с этим, хочется надеяться, что по мере стабилизации геополитической ситуации, являющейся главной причиной указанных действий, нормальные отношения между российскими и зарубежными банками будут восстанавливаться и развиваться», — высказал сове мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, немецкий Deutsche Bank закрыл корреспондентские счета ряда крупных российских банков и прекратил с ними работать.

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