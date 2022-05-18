Вена, 18 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Власти Австрии запретили посольству Украины в этой стране вести вербовку наёмников для участия в военных действиях. Об этом 17 мая сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на австрийское правительство.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австрия

Отмечается, что правительство Австрии, отвечая на парламентский запрос, сообщило, что 9 марта 2022 года австрийским властям стало известно, что посольство Украины в Австрии на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвало граждан других стран принять участие в боевых действиях.

Также указывается, что после этого глава австрийского МИД Александр Шалленберг заявил послу Украины, что такие действия являются в Австрии незаконными и потребовал удалить эти призывы, что было выполнено украинской стороной.

Кроме того, в ответе добавляется, что у МИД Австрии нет данных о том, участвуют ли австрийские граждане в боевых действиях на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница города Рубежное в ЛНР рассказала, что украинские военнослужащие убили её дочь и ещё несколько мирных жителей в начале марта 2022 года.