Власти Австрии запретили посольству Украины в стране вербовать наёмников
Вена, 18 мая, 2022, 14:46 — ИА Регнум. Власти Австрии запретили посольству Украины в этой стране вести вербовку наёмников для участия в военных действиях. Об этом 17 мая сообщила немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на австрийское правительство.
Отмечается, что правительство Австрии, отвечая на парламентский запрос, сообщило, что 9 марта 2022 года австрийским властям стало известно, что посольство Украины в Австрии на своей странице в Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) призвало граждан других стран принять участие в боевых действиях.
Также указывается, что после этого глава австрийского МИД Александр Шалленберг заявил послу Украины, что такие действия являются в Австрии незаконными и потребовал удалить эти призывы, что было выполнено украинской стороной.
Кроме того, в ответе добавляется, что у МИД Австрии нет данных о том, участвуют ли австрийские граждане в боевых действиях на Украине.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее жительница города Рубежное в ЛНР рассказала, что украинские военнослужащие убили её дочь и ещё несколько мирных жителей в начале марта 2022 года.