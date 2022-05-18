Париж, 18 мая, 2022, 14:25 — ИА Регнум. Франция «решительно осудила» решение России о высылке французских дипломатов, сообщает Le Parisien.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Франция

В Париже заявили, что это решение не было основано «на законных основаниях».

«Это решение представлено российской стороной как ответ на решения Франции, которая в апреле выслала несколько российских дипломатов, подозреваемых в шпионаже», — отреагировал МИД Франции, добавив, что «работа дипломатов и сотрудников нашего посольства в России полностью подпадает под действие Венской конвенции о дипломатических и консульских сношениях».

Как сообщало ИА REGNUM, французских дипломатов высылают из России.