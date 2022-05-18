Варшава, 18 мая, 2022, 14:14 — ИА Регнум. Энтузиазм западных стран в поддержке Киеву в противостоянии России уже начал остывать, заявил депутат Европарламента от правящей партии Польши «Право и справедливость» Рышард Легутко.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Энтузиазм в поддержке Украины и декларации максимальных шагов со временем начал распадаться, потому что в игру вступили интересы. Россия — устойчивый пункт в европейской политике для важнейших стран Западной Европы — Германии, Франции, Италии», — сказал депутат в эфире Польского телевидения.

Он добавил, что «через черный ход делаются жесты в адрес России, посылают сигналы о том, что санкции вроде бы есть, но их можно обойти».